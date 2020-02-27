SAMDOB "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikalini sahneleyecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel SAMDOB 'Hisseli Harikalar Kumpanyası' müzikalini sahneleyecek - Son Dakika

SAMDOB "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikalini sahneleyecek

6 saat önce

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Türkiye'nin en çok bilinen müzikali "Hisseli Harikalar Kumpanyası"nı yeniden sanatseverlerle buluşturacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Türkiye'nin en çok bilinen müzikali "Hisseli Harikalar Kumpanyası"nı yeniden sanatseverlerle buluşturacak.

SAMDOB, Türk tiyatrosunun büyük ustası Haldun Dormen'in yazdığı, Hababam Sınıfı filmi müziğiyle gönüllerde taht kuran Melih Kibar'ın bestelediği, Çiğdem Talu'nun şarkı sözlerini yazdığı müzikali, yoğun istek üzerine tekrar Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Besteci ve orkestra şefi Kıvanç Tepe'nin müzik düzenlemelerini yaparak senfonik orkestraya uyarladığı, rejisör Şahan Gürkan'ın opera bale sahnesine taşıdığı müzikalin koreografisini Şebnem Şenel üstleniyor.

SAMDOB orkestrasının solist sanatçıları, korosu, bale sanatçıları ve teknik ekibiyle seyirciye muhteşem anlar yaşatan Hisseli Harikalar Kumpanyası'nın koro şefliği Onur Altıparmak, kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor tasarımı Hakkı Kandır, ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz'a ait.

Geçen yıl kasım ayında prömiyeri yapılan ve izleyenler tarafından büyük beğeni alan müzikalin provaları da sürüyor.

Eserin provaları ilk kez izleyicilere de açıldı.

Eser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda 28 Şubat Cuma ve 29 Şubat Cumartesi günleri sanatseverlerle buluşturulacak.

SAMDOB Hisseli Harikalar Kumpanyası müzikalini sahneleyecek

Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:30 Kaynak: AA
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