SAMDOB "Kanlı Nigar" müzikalini son kez sahneleyecek - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat SAMDOB 'Kanlı Nigar' müzikalini son kez sahneleyecek - Son Dakika

SAMDOB "Kanlı Nigar" müzikalini son kez sahneleyecek

7 saat önce

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), geçen sezon sahneye konulan "Kanlı Nigar" müzikalini, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak son kez sanatseverlerin beğenisine sunacak.

SAMDOB

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), geçen sezon sahneye konulan "Kanlı Nigar" müzikalini, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak son kez sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Cem İdiz'in bestelediği, Haldun Özörten'in rejisörlüğünü üstlendiği müzikal, İzmir ve Ankara'dan sonra Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak ve son kez sahneye konulacak.

"Kanlı Nigar", Özlem Belkıs'ın düzenlemesiyle kendi ayakları üzerinde duran, kocasından şiddet görmüş kadınları çatısı altına toplayan, kızıyla beraber fal bakıp bohça açarak geçimini sağlayan bir kadının hikayesini anlatıyor.

Hikayeye göre 1900'lerin İstanbul'unda besleme olarak yetiştiği evden küçük yaşta kaçan Nigar, yıllar sonra kızı Letafet, kalfası Şetaret, bahtsız besleme Nefaset ve dilsiz Ülfet ile eski mahallesine döner.

Mahallelerine yeni gelen kadınları merak eden ahali, gece vakti Nigar'ın evini rahatsız etmeye başlar ve olaylar böyle gelişir.

İki perdeden oluşan müzikal, 7 Mart Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde saat 20.00'de sahneye konulacak.

Samsun, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:42 Kaynak: AA
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