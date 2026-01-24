Samed Ağırbaş COP31 Yüksek Düzey Şampiyonu - Son Dakika
Samed Ağırbaş COP31 Yüksek Düzey Şampiyonu

Samed Ağırbaş COP31 Yüksek Düzey Şampiyonu
24.01.2026 12:33
Bakan Kurum, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'ı COP31 Yüksek Düzey Şampiyonu olarak atadı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'ı COP31 Yüksek Düzey Şampiyonu olarak belirlediklerini açıkladı.

Bakan Kurum, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ev sahibi olarak 197 ülkeyi bir araya getireceğimiz İklim Zirvesi'nde, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'ı COP31 Yüksek Düzey Şampiyonu olarak belirlediğimizi paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu görev; sürdürülebilirlik ve iklim eylemi alanlarında Samed kardeşimizin tecrübe ve birikimine duyduğumuz güvenin bir göstergesidir. Kendisini yeni görevinden dolayı tebrik ediyor, COP31 sürecinin başarısına önemli katkılar sunacağına gönülden inanıyorum. Hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: DHA

Politika, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samed Ağırbaş COP31 Yüksek Düzey Şampiyonu - Son Dakika

SON DAKİKA: Samed Ağırbaş COP31 Yüksek Düzey Şampiyonu - Son Dakika
