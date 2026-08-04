Şamil Tayyar: Tahir Sarıkaya konuşursa medyada deprem olur

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Cem Küçük soruşturması, gazeteci Tahir Sarıkaya'nın gözaltına alınmasıyla yeni bir boyut kazandı. Eski AK Parti Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

DİKKAT ÇEKEN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Tayyar, Sarıkaya'nın bildiklerini anlatmasının yaratacağı etkiye dikkat çekerek paylaşımında, "Tahir Sarıkaya gözaltına alınmış. Konuşursa medyada deprem olur. İyi de olur." ifadelerini kullandı.

Şamil Tayyar, bu sözleriyle neyi kastettiği veya Sarıkaya'nın hangi derin konularda bilgi sahibi olduğuna dair ek bir ayrıntı vermedi.

MASAK RAPORLARI VE PARA TRANSFERLERİ İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekiplerince gözaltına alınan Tahir Sarıkaya'nın adı özellikle mali incelemelerde öne çıkmıştı. Tahir Sarıkaya'nın hesap hareketleri MASAK raporlarına yansıdı. Raporlarda, Sarıkaya'nın soruşturmanın odağındaki isim olan Cem Küçük'e çok sayıda ve sık aralıklarla para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi.

SORUŞTURMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Tahir Sarıkaya'nın gözaltına alınmasının tam gerekçesine ve kendisine yöneltilen spesifik suçlamalara ilişkin resmi makamlardan henüz detaylı bir açıklama yapılmadı. Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü olarak sürdürülüyor.