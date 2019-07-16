Son Dakika Haberleri: Samir Handanovic Sezon Öncesi Eğitimde
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Samir Handanovic Sezon Öncesi Eğitimde

7 saat önce

Inter Captain Samir Handanovic'in eğitime katıldığı sahnelerin arkasına bir göz atın. Slovence bir dizi tatbikat testi refleksini ve top kontrolünü gerçekleştirdi.

Inter Captain Samir Handanovic'in eğitime katıldığı sahnelerin arkasına bir göz atın. Slovence bir dizi tatbikat testi refleksini ve top kontrolünü gerçekleştirdi.
Samir Handanovic Sezon Öncesi Eğitimde
Samir Handanovic, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 08:05 
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