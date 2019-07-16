Samir Handanovic Sezon Öncesi Eğitimde
7 saat önce
Inter Captain Samir Handanovic'in eğitime katıldığı sahnelerin arkasına bir göz atın. Slovence bir dizi tatbikat testi refleksini ve top kontrolünü gerçekleştirdi.
Inter Captain Samir Handanovic
'in eğitime katıldığı sahnelerin arkasına bir göz atın. Slovence bir dizi tatbikat testi refleksini ve top kontrolünü gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 08:05
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