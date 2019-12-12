Samoa'da kızamık salgınından ölenlerin sayısı 72'ye yükseldi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samoa'da kızamık salgınından ölenlerin sayısı 72'ye yükseldi - Son Dakika

Samoa'da kızamık salgınından ölenlerin sayısı 72'ye yükseldi

6 saat önce

Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan Samoa'da kızamık salgını devam ederken hükümet ölü sayının 72'ye yükseldiğini açıkladı.

Samoa'da kızamık salgınından ölenlerin sayısı 72'ye yükseldi, System.String[]

Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan Samoa'da kızamık salgını devam ederken hükümet ölü sayının 72'ye yükseldiğini açıkladı.


Okyanusya ülkelerinden Samoa, kızamık salgınıyla mücadele ediyor. Ülkede patlak veren kızamık salgını nedeniyle ölü sayısının 72'ye yükseldiği açıklandı. Sağlık Bakanlığının başlattığı toplu aşılama kampanyası kapsamında nüfusun yüzde 93'ünün aşılandığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içerisinde ise 4 bin 995 kızamık vakasının bildirildiği aktarıldı. Yetkililer ölenlerden 4'ünün 19 yaş üstü yetişkinler olduğunu, diğerlerinin ise 4 yaş altı çocuklar olduğunu aktardı. - APIA

Pasifik Okyanusu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:10 Kaynak: İHA
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