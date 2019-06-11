Sampdoria'nın 2018-19 En İyi Asistleri
6 saat önce
Gianluca Caprari, Fabio Quagliarella ve daha pek çok şey içeren Sampdoria'nın 2018-19 sezonunun en iyi asistlerinden bazılarına göz atın.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:06
Gianluca Caprari, Fabio Quagliarella
ve daha pek çok şey içeren Sampdoria
'nın 2018-19 sezonunun en iyi asistlerinden bazılarına göz atın.
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