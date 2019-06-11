Son Dakika Haberleri: Sampdoria'nın 2018-19 En İyi Asistleri
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Sampdoria'nın 2018-19 En İyi Asistleri

6 saat önce

Gianluca Caprari, Fabio Quagliarella ve daha pek çok şey içeren Sampdoria'nın 2018-19 sezonunun en iyi asistlerinden bazılarına göz atın.

Gianluca Caprari, Fabio Quagliarella ve daha pek çok şey içeren Sampdoria'nın 2018-19 sezonunun en iyi asistlerinden bazılarına göz atın.
Sampdoria'nın 2018-19 En İyi Asistleri
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:06 
Fabio Quagliarella, Sampdoria, Spor
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