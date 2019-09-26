Şampiyonlar gazilerle bir araya geldi
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Jandarma Genel Komutanlığı, Dünya Şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp ile gazilerin bir araya gelmesinin görüntülerini paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:34 Kaynak: İHA
Jandarma Genel Komutanlığı, Dünya Şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp ile gazilerin bir araya gelmesinin görüntülerini paylaştı.
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir tarafta Dünya Şampiyonu Milli Güreşçimiz Rıza Kayaalp, diğer tarafta gönüllerimizin şampiyonu Kahraman Gazilerimiz. Müsabakada kazanan dostluk oldu, kahramanlık oldu" denildi. - ANKARA
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