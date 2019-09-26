Son Dakika Haberleri: Şampiyonlar gazilerle bir araya geldi
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Şampiyonlar gazilerle bir araya geldi

2 saat önce

Jandarma Genel Komutanlığı, Dünya Şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp ile gazilerin bir araya gelmesinin görüntülerini paylaştı.

Şampiyonlar gazilerle bir araya geldi, System.String[]

Jandarma Genel Komutanlığı, Dünya Şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp ile gazilerin bir araya gelmesinin görüntülerini paylaştı.


Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir tarafta Dünya Şampiyonu Milli Güreşçimiz Rıza Kayaalp, diğer tarafta gönüllerimizin şampiyonu Kahraman Gazilerimiz. Müsabakada kazanan dostluk oldu, kahramanlık oldu" denildi. - ANKARA

Rıza Kayaalp, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:34 Kaynak: İHA
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