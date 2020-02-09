Şampiyonlar kupasını aldı - Son Dakika
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Şampiyonlar kupasını aldı

6 saat önce

Akdeniz Mahalli Offroad Şampiyonasında birinci olan Hür Offroad kulübüne kupaları törenle verildi.

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Akdeniz Mahalli Offroad Şampiyonasında birinci olan Hür Offroad kulübüne kupaları törenle verildi.


Akdeniz Mahalli Offroad Şampiyonası Gala Gecesine AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir, Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş'ün katılımıyla Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde törenle verildi.


Milletvekili Dülger, Kilis Hür Offroad kulübü Akdeniz Bölge Birinciliği Kupasını Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen törenle aldığını ifade ederek, "Kulübümüzün nazik daveti üzerine bizde bu törene katılarak sevince ortak olduk. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını bekliyoruz" dedi. - KİLİS

Osmaniye, Akdeniz, Kilis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:35 Kaynak: İHA
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