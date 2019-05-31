Şampiyonlar Ligi finaline doğru

UEFA Şampiyonlar Ligi 2018-2019 sezonu finalinde yarın karşı karşıya gelecek iki İngiliz takımı Liverpool ve Tottenham'ın teknik direktörleri Jürgen Klopp ile Mauricio Pochettino, maçın favorisi olmadığı görüşünde birleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2018-2019 sezonu finalinde yarın karşı karşıya gelecek iki İngiliz takımı Liverpool ve Tottenham'ın teknik direktörleri Jürgen Klopp ile Mauricio Pochettino, maçın favorisi olmadığı görüşünde birleşti.

Final maçının oynanacağı İspanya'nın başkenti Madrid'deki Wanda Metropolitano Stadı'nda son antrenmanlarını yapan iki takımın teknik direktörleri, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kariyerinde 3. kez Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Kloop, 2013'te Borussia Dortmund'la ve geçen yıl Liverpool'la kaybetmesini esprili bir şekilde yorumlayarak, "Yarı finallerin kralıyım. Kariyerimde şanssız olduğumu düşünmüyorum." dedi.

Kloop, geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 3-1 kaybettikleri Kiev'deki final maçının hatırlatılması üzerine, "Kiev'de olanları kendimizi iyileştirmek için bir fırsat olarak görüyorum. O maçta normal olmayan şekilde 3 garip gol yedik. Kiev'den sonra çok çalıştık ve takım olarak olgunlaştık." değerlendirmesini yaptı.

Tottenham karşısında az da olsa avantajlı gibi görünmelerine rağmen favori olmadıklarını vurgulayan Klopp, "Ligdeki puanlara bakarak bizim favori olduğumuzu söyleyenler olabilir ama ben kendimizi favori olarak görmüyorum. Onlara karşı son maçı 2-1 kazandık. Ama attığımız gol sıra dışıydı. Yarınki maçta şansları eşit görüyorum." diye konuştu.

Alman teknik adam ayrıca, finali oynamak için sabırsızlandıklarını ve güzel bir futbol sergileneceğini düşündüğünü dile getirdi.

Liverpoollu futbolculardan Trent Alexander-Arnold, "Yarın favoriyiz ama kalite olarak birbirine çok yakın iki takımız. Yarın sahada tam bir mücadele olacak. Taktiksel bir futbol oynanacak ve sonunda iyi olan kazanacak." şeklinde görüş belirtirken, Andrew Robertson ise, "Yarın yüzde 100 performansımızda oynasak bile bu maçı kazanacağız anlamına gelmez. Onlar da aynı şekilde oynayacaktır. Birbirine çok yakın takımlarız. Bence favori değiliz." ifadelerini kullandı.

Pochettino: "Yarın sahada mücadele etmeye, koşmaya hazırız"

Kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak Tottenham'ın teknik direktörü Mauricio Pochettino, iki takımın da finale kalarak büyük bir başarı gösterdiğini, favoriden söz etmenin doğru olmadığını belirtti.

"Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz bir sezon geçirdik, bu turnuvanın zevkini çıkardık. Yarın sahada mücadele etmeye, koşmaya hazırız." diyen Pochettino, Liverpool'un, Manchester City ile birlikte en iyi İngiliz takımı olduğunu söyledi.

İyi hazırladıklarını kaydeden Pochettino, "Liverpool mükemmel bir takım. Ama biz de kendimize güveniyoruz. Finalin zevkini çıkarıp, futbol tarihine geçmek istiyoruz ve bunun için kazanmalıyız. Ne yapmamız gerektiğini kesinlikle biliyoruz." şeklinde konuştu.

Liverpool karşısında sahaya süreceği ilk 11 ve taktikle ilgili soruları cevapsız bırakan Pochettino, Harry Kane'in forma giyip giymeyeceğiyle ilgili de herhangi bir ipucu vermekten kaçındı.

"Futboldan konuşurken, onun değerlerini unutamayız. Futbolun pozitif değerlerini göstermek zorundayız." açıklamasını yapan Arjantinli teknik adam, finale kadar gelmelerinde takım kadrosunda yer alan 25 futbolcunun da emeği olduğunu, bu nedenle bir kaç hafta önce UEFA'ya iki takımın da tam kadro fotoğraflarının maç öncesinde gösterilmesi teklifinde bulunduğunu söyledi.

Tottenhamlı futbolculardan Harry Winks, "Kulübümüz ve bizim için çok özel bir gece olacak. Kazanmak için takım olarak tam bir birlik içindeyiz." ifadelerini kullandı. Takım kaptanı ve kaleci Hugo Lloris ise, "Mükemmel bir maç olacak. Ancak kazanırsak bunun zevkini çıkaracağız. İstediğimiz, kazanmak için her şeyi yapmak ve Şampiyonlar Ligi'ne izimizi bırakmak." değerlendirmesini yaptı.

Final 200 ülkede canlı yayınlanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının 200 ülkede canlı yayınlanacağı ve toplam 650 gazetecinin akredite olduğu bildirildi. Güvenlik için 4 bin 700 polis, jandarma ve özel güvenlikçinin görev yapacağı duyuruldu.

67 bin 800 kişi kapasiteli Wanda Metropolitano Stadı'ndaki tüm biletler tükenirken, karaborsadan sahte bilet satmaya çalışan 6 kişi de gözaltına alındı.

Final maçıyla bağlantılı olarak Madrid'deki Adolfo Suarez Barajas Havalimanı'nda uçuş rekoru kırılacağı bilgisi de paylaşıldı. İngiliz taraftarlar için perşembe ve pazartesi günleri arasında toplam bin 500 uçuş programlandığı açıklandı.

Yaklaşık 70 bin İngiliz taraftarı ağırlayan Madrid'in kent merkezinde müzik ve spor etkinlikleri organize edilirken, ünlü Mayor Meydanı, mini futbol sahasına dönüştürüldü.

Final maçının başlayacağı saatte (TSİ 22.00) Madrid'de hava sıcaklığının 29 derece olması bekleniyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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