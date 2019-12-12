Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları sona erdi; Galatasaray Avrupa defterini kapattı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları sona erdi; Galatasaray Avrupa defterini kapattı - Son Dakika Dünya

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları sona erdi; Galatasaray Avrupa defterini kapattı

6 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları oynanan son karşılaşmalarla tamamlandı. A Grubu altıncı ve son hafta maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile karşılaşan Galatasaray 5-0 yenildi.

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları sona erdi; Galatasaray Avrupa defterini kapattı, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları oynanan son karşılaşmalarla tamamlandı.


A Grubu altıncı ve son hafta maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile karşılaşan Galatasaray 5-0 yenildi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Galatasaray, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:01 
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