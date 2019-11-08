Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu Rodrygo

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4'üncü haftanın en iyi futbolcusu, Galatasaray karşısında hat-trick yapan Real Madrid'in 18 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Rodrygo oldu.

UEFA'nın internet sitesinde yapılan ve Borussia Dortmund'dan Achraf Hakimi, Paris Saint-Germain'den Keylor Navas ve Tottenham'dan Son Heung-min'in de adaylar arasında yer aldığı ankette en fazla oyu alan Rodrygo, haftanın en iyi oyuncusu unvanını elde etti.

Genç futbolcu, Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü hafta maçında evinde Galatasaray'ı 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada 3 gol atmış, 1 gole de katkı sağlamıştı.