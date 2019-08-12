Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off biletleri sahiplerini buluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 3. eleme turu rövanş müsabakaları, yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 3. eleme turu rövanş müsabakaları, yarın yapılacak.



Medipol Başakşehir, TSİ 21.30'da Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk olacak.



14 Ağustos Çarşamba günü Liverpool ile Chelsea arasında yapılacak UEFA Süper Kupa müsabakası nedeniyle, bu turdaki tüm rövanş maçları yarın oynanacak.



Maç programı şöyle:



19.30 Karabağ (Azerbaycan)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)



20.00 Rosenborg (Norveç)-Maribor (Slovenya)



20.30 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Club Brugge (Belçika)



21.00 Kopenhag (Danimarka)-Kızılyıldız (Sırbistan)



21.00 Ferencvaros (Macaristan)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)



21.30 Ajax (Hollanda)-PAOK (Yunanistan)



21.30 LASK (Avusturya)- Basel(İsviçre)



21.30 Olympiakos (Yunanistan)-Medipol Başakşehir



21.45 Celtic (İskoçya)- CFR Cluj (Romanya)



22.00 Porto (Portekiz)-Krasnodar (Rusya)

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