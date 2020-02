"Samsara Multidisipliner Resim Sergisi" açıldı

Sanatçı Ebru Ceylan'ın uzun yıllardır üzerinde çalıştığı "Samsara" projesi sanatseverlerle buluştu.

Yalkın Yel'in kurucu koordinatörlüğünde hayata geçen "Samsara Multidisipliner Resim Sergisi", Yapı Kredi Bomontiada'da açıldı.

Serginin bir bölümünde, Doç. Dr. Yener Girişken'in geliştirdiği bir yöntem sayesinde, isteyen ziyaretçilerin sanat eserlerine ilgileri ve tepkileri ölçümlendi.

Etkinlikte, performans sanatçısı Ayça Ceylan, Ebru Ceylan'ın Çağrı Sertel'in "Burden" parçasından etkilenerek tasarladığı, Sertel'in aynı zamanda müzik direktörlüğünü üstlendiği "Barış" eserini canlı performansla sergiledi.

Alternatif materyaller ile tasarımlarını Ece Gözen'in üstlendiği performansta, Ceylan'a piyanoda Çağrı Sertel, çelloda Çağ Erçağ eşlik etti.

Sergi, birden çok bölümün ve temanın yer aldığı projenin atölye ve üretim süreçlerinin yer aldığı "To Be", "Barış" temasının da yer aldığı "How", sanatın izleyiciler üzerindeki anlık etkisinin ölçümleneceği "To Be 2" bölümlerinden oluşuyor.

"Bu çalışma farklı özellikleriyle sanat dünyasına hizmet ediyor"

Proje kapsamında, Anadolu topraklarının unutulmaz ozanlarının öykülerini "Bağımız Var" projesinin desteğiyle resim, sesli metin ve müzikle bugüne taşıyan ve "Konuşan Resimler"in devamı olan "Anadolu'nun Ozanları" sergisi de sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Bu sergide ozanların her biri için Ebru Ceylan tarafından yapılan resimlerin yanında, yine Ceylan tarafından yazılan özel metinler İrem Helvacıoğlu, Başak Daşman, Birce Akalay, Jülide Ateş, Selen Öztürk, Selma Ergeç, Dilek Türkan, Deniz Çakır, Burcu Binici gibi isimlerin sesinden dinlenebiliyor.

"Sanatçılar arasında ortak bir bilinç var mıdır? Bu bilinç gözle görülebilir mi? İnsan sanat ile değişir mi? Bu değişim ölçümlenebilir mi?" sorularına cevap arayan "Samsara Multidisipliner Resim Sergisi" hakkında AA muhabirine açıklama yapan Ebru Ceylan, izleyicilerin sanat eserlerin yanı sıra bilimsel bir çalışma ve multidisipliner bir kolektif platformun verilerini göreceğini dile getirdi.

Ceylan, hem sanat ekonomisti hem ressam olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sektörel olarak sanat ekonomisinin gelişmesi için bazı kaynakların değişmesi gerekiyor. O yüzden hem sanat ekonomisine veri sağlayan hem de sanatsal olarak çalışmalarımı ortaya koyacağım bir proje yapmak istedim ve 'Samsara' da bu iki dünyayı birleştirdi. Bu çalışma sanatsal niteliğinin yanında farklı özellikleriyle de sanat dünyasına hizmet ediyor diyebiliriz. Kültür ekonomisinin alt verilerini de sağlıyor."

Projenin birçok paydaşı olduğunun altını çizen Ceylan, bunlardan biri olan Yener Girişken'in, kendi düşüncelerini anlamlı hale getirdiğini söyledi.

"Bu bir ilk"

Ceylan, sergi biletlerinden elde edilen gelirin, "1 Pati 1 Aşk" projesi kapsamında sokak hayvanlarına mama ve barınak sağlamak amacıyla kullanılacağını aktardı.

Proje Koordinatörü Yalkın Yel de "Bağımız Var" projesinde birlikte çalıştıkları Ebru Ceylan ile güçlerini birleştirdiklerini ve bu projeye başladıklarını belirterek, "Kolektif iş yapabilmek veya kolektif sanat nasıl olur, kolektivite verimi nasıl artırır? Bunu ölçüyoruz. Bizim yaptığımız, bir bilim adamının ortaya koyduğu teoriden esinlenen başka birinin o teoriyi geliştirmesi gibi. Bir müzisyen bir müzik yapıyor, o müziği duyan bir ressam bir resim yapıyor, onu gören bir dansçı dans ediyor. Bunların nasıl birlikte hissettiğini merak ettik." ifadelerini kullandı.

Sergide izleyicilerin ilgileri ve tepkilerinin ölçümlenmesine değinen Yalkın, "Bu bir ilk. Sanat bir insana iyi mi gelir kötü mü gelir? Şifahen hep 'İyi gelir.' denir ama bunu gerçekten bilimsel olarak kanıtlayabilirsek Londra ya da Paris gibi şehirlerde de yapmak isteriz. Çok ayaklı bir projenin ilkini gerçekleştiriyoruz. Sonrasında bir festival planlıyoruz ve onu da 2021 başına yetiştirmek istiyoruz." diye konuştu.

"Samsara Multidisipliner Resim Sergisi", 1 Mart'a kadar Yapı Kredi Bomontiada 4. katta ziyaret edilebilecek.