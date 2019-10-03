Samsat'ta Cami ve Din Görevlileri Haftası kutlandı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Cami ve Din Görevlileri Haftası çeşitli etkinlikler ile kutlandı.



Samsat Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Bayram Genciz tarafından Samsat Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonunda "Cami ve Hayat" konulu konferans verildi. Ayrıca, öğrencilere hafta boyunca cami ve din görevlilerinin toplumdaki yeri konulu bilgilendirme seminerleri verildi.



İlçe Müftüsü Metin Kara, Müftülük personeli ve bazı din görevlileri ile birlikte Samsat esnafını ziyaret ederek Hafta hakkında bilgilendirmede bulunarak, Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı "Cami ve Hayat" isimli kitaplar hediye edildi.



Son olarak Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürlüğü Konferans Salonunda Adıyaman İl Müftü Yardımcısı Abdullah Bekiroğlu tarafından bir konferans verildi. Konferansa Samsat Kaymakamı Halid yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Kerim Yapılı, diğer kamu kurum ve kuruluş amirleri ile din görevlileri katıldı.



Buradaki program Kuran'ı Kerim tilaveti ile başladı. Samsat İlçe Müftüsü Metin Kara açılış konuşması yaparak, katılımcılara teşekkür etti.



Daha sonra Samsat Kaymakamı Halid Yıldız yaptığı konuşmasında, toplumun milli, manevi ve ahlaki değerlerinin güçlü tutulması için din görevlilerine çok iş düştüğünü belirterek, din adına yapılan ama dinde olmayan bazı hareketlerden kaçınılması için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti.



Adıyaman İl Müftü Yardımcısı Abdullah Bekiroğlu ise verdiği konferansta Kabe'nin birer şubesi olan ve Allah'ın yeryüzündeki en sevgili mekanları olan camilerin huzur kaynağı olduğunu belirterek, hayatın karmaşası içinde nefes almamızı sağlayan ve manen bizleri besleyen mekanların camiler olduğunu ifade etti.



Bekiroğlu, "Camiler, yalnızlıktan bunalmış ruhların sosyalleşmesini sağlayan mukaddes mekanlardır. İslam kardeşliği ve birliğimizin sembolü olan camiler bir kişi veya zümrenin tekelinde olmayan herkesimden Müslüman'ın rahatça ibadet edebileceği yerlerdir. Camiler bağımsızlığımızın simgesi ve vatanımızın tapusudur. Din hizmeti çok şerefli bir hizmettir.Onlara Hz. Peygamberin mihrabında minberinde ve kürsüsünde görev yapmak nasip olmuş yüce ve şerefli bir makamın temsilcileridir. Bize düşen yılmadan, yorulmadan, usanmadan bahanelere sığınmadan ihlas samimiyet ve özveriyle milletimize hizmet etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle haftamızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Vefat etmiş din görevlilerimize Allahtan rahmet, görevde olan ve emekli olup hayatta olanlara da aile ve sevdikleriyle sağlık ve afiyet içinde mutlu bir hayat dişiyorum" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN