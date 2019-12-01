Samsun-4 yaşında 70 kiloya ulaşan yağız, yardım bekliyor

4 yaşında 70 kiloya ulaşan Yağız, yardım bekliyor

Samsun'da, 'Leptin hormonu eksikliği' tanısı konulan 4 yaşındaki Yağız Bekte, hastalığı nedeniyle hızla kilo alıyor. 4 yaşında 70 kiloya ulaşan çocuklarının ABD'de hastalığın tedavisi için uygulanan yöntemi denemek isteyen aile, bu ülkeye gidebilmek için yardım bekliyor.

Tekkeköy ilçesinde Sedat (35) ve Sevda Bekte (29) çiftinin çocukları Yağız Bekte (4), 'leptin hormonu eksikliği' hastalığı tedavisi görüyor. Hastalığı nedeniyle kullandığı ilaçların yan etkisiyle kilo alan çocuk 70 kiloya ulaştı. Aşırı kilosu nedeniyle çeşitli sağlık sorunları da yaşayan Yağız, geceleri solunum cihazına bağlı olarak uyuyabiliyor. ABD'de hastalığın tedavisi için uygulanan yöntemi denemek isteyen aile, bu ülkeye gidebilmek için yardım bekliyor.

Sedat Bekte, oğlunun yurt dışında tedavi edilmesi için ilgili sağlık kuruluna 3 defa başvuruda bulunduklarını, ancak hiç bir sonuç alamadıklarını söyleyerek Devletimizin ilacı karşılamasının ardından tedavinin ilk 6 ayda kullandığımız ilaçtan olumlu sonuçlar elde ettik. Daha sonra ise son 6 ayda vücut ilaca bağışıklık oluşturdu ve ilaca yanıt vermemeye başladı. Vücut ilaca karşı direnç göstermeye başladı. Biz de bunun üzerine yeni bir tedavi sürecinin olup olmadığını araştırdık. Daha sonra Amerika'da bir tedavi yönteminin olduğunu öğrendik ve biz de başvurduk. Ancak ilaç henüz deneme aşamasında olduğu için Türkiye'de yasal değil. İlaç yasal olmadığı için ilacı alıp kullanamıyoruz. Eğer gidebilirsek oğlumuz Amerika'da tedavi görecek. Oradaki tedavi süreci yaklaşık 4 ay sürecek. Oradaki tedaviye oğlumuz olumlu sonuç verirse kullandığımız ilacı burada devam etmemiz gerekiyor. Ben bir işçiyim ve devletimizin desteği olmadan bu tedaviyi karşılama şansım yok. Yasal prosedürler var, aşmaya çalışıyoruz ama tıkandık diyebiliriz. Devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz dedi.

'BEN 75, OĞLUM 70 KİLO'

Kendisinin 75 kilo, oğlunun ise 70 kilo olduğunu söyleyen Bekte, 4 yaşında bir çocuk ama 70 kilo. Geceleri uyurken solunum sıkıntıları yaşıyor ve oksijen cihazına bağlı uyuyabiliyor. Biz sürekli yoğun bakıma gitmek zorunda kalıyoruz. Ben tek başıma kucağıma zor alabiliyorum. Annesi oğlunu kucağına alamıyor bile, taşıyamıyor. İhtiyacımız olan ilacın henüz deneme aşamasında olduğunu biliyoruz, ancak bizim de başka çaremiz kalmadı. Yağız'ın durumu her geçen gün daha kötüye gidiyor diye konuştu.

'BAŞKA ŞANSIMIZ YOK'

Anne Sevda Bekte ise oğlunun nefes almakta bile artık zorlandığını söyleyerek, Solunum cihazı olmadan uyuyamıyor, hatta gün içerisinde de kullanması gerekiyor. Bizim son çaremiz deneme aşamasında olan bu ilacı kullanmak. Oğlumuzun durumu her gün daha kötüye gidiyor. Babası olmadan gün içerisinde hiçbir şey yapamıyoruz. Ben bir an önce çocuğumun sağlığına kavuşması istiyorum. Kullanmamız gereken ilaç deneme aşamasında olduğu için yasal prosedürleri aşamıyoruz. Bu ilaçtan başka şu an Yağız için başka bir tedavi yolu bile yok. İlaç deneme aşamasında biliyoruz ama başka hiçbir şansımız kalmadı. Oğlumuz için yardım bekliyoruz. O sadece 4 yaşında bir çocuk ancak kıyafet bulmakta bile zorlanıyoruz. Çocuk kıyafetleri değil, büyüklere göre kıyafetleri alıp giydiriyorum. ya da ona özel olarak diktiriyoruz şeklinde konuştu.