Son Dakika Haberleri: Samsun'a Şehit Ateşi Düştü

Samsun'a Şehit Ateşi Düştü

1 saat önce

İSTANBUL'da hafriyat yüklü kamyonun polis aracına çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Servet Arslan'ın (27) acı haberi, memleketi Samsun'daki baba ocağına ulaştı.

Samsun'a Şehit Ateşi Düştü, System.String[]
İSTANBUL'da hafriyat yüklü kamyonun polis aracına çarpması sonucu şehit olan trafik polisi  Servet Arslan'ın (27) acı haberi, memleketi Samsun'daki baba ocağına ulaştı. Şehit Arslan'ın nişanlı olduğu ve 3 ay sonra düğün yapmayı planladığı belirtildi.

Kaza, Eyüpsultan TEM yolu Hasdal mevkisi Edirne yönünde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri denetimler sırasında 34 EH 8330 plakalı mobilya yüklü kamyonu durdurmak istedi. Bu sırada arkadan gelen Hasan Şen yönetimindeki 34 ZOL 58 plakalı hafriyat kamyonu, duramayarak önce trafik polisine sonra da polis aracına çarptı. Kazada ağır yaralanan trafik polisi Servet Arslan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

3 AY SONRA EVLENECEKTİ

Şehit trafik polisi Servet Arslan'ın acı haberi, Samsun'un Çarşamba ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Servet Arslan'ın, Durusu Mahallesi Karakiraz Sokak'ta yaşayan annesi Hatice ve babası Bayram Arslan'a evlatlarının şehit olduğu haberi verildi. Şehit Arslan'ın baba evine Türk bayrağı asıldı. Nişanlı olan şehit polis Servet Arslan'ın 3 ay sonra dünyaevine girmeyi planladığı öğrenildi.

- Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:01 Kaynak: DHA

Polis, Servet Arslan, Samsun, 3. Sayfa
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