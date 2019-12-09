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Samsun'a şehit ateşi düştü

6 saat önce

Samsun'a şehit ateşi düştü (3)ŞEHİDİN CENAZESİ SAMSUN'A GETİRİLDİŞırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın cenazesi, askeri uçakla Amasya Merzifon...

Samsun'a şehit ateşi düştü (3)

ŞEHİDİN CENAZESİ SAMSUN'A GETİRİLDİ

Şırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın cenazesi, askeri uçakla Amasya Merzifon Havalimanı'na getirildi. Aynı uçakla havalimanına gelen şehidin eşi Şennur Sayar, kızı İdil Sayar ve oğlu Yağız Sayar, güçlükle ayakta durabildi. Şehit Sayar'ın cenazesini Amasya Merzifon Havalimanı'nda, Amasya Valisi Osman Varol, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, protokol üyeleri, ailesi, yakınları ve askerler karşıladı. Şehidin cenazesi, Samsun'un Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şehit asker için yarın Havza ilçesi Gidirli Mahallesi Camii'nde öğlen vakti cenaze töreni düzenlenecek.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

SAMSUN (DHA)

Samsun'a şehit ateşi düştü

Amasya, Samsun, İdil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:14 Kaynak: DHA
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