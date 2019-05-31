Son Dakika Haberleri: Samsun Başsavcısı Ahmet Yavuz Diyarbakır Başsavcısı oldu
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Samsun Başsavcısı Ahmet Yavuz Diyarbakır Başsavcısı oldu

1 saat önce

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

Samsun Başsavcısı Ahmet Yavuz Diyarbakır Başsavcısı oldu, System.String[]
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

HSK 1. Dairesi'nin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti. Kararnamede 20 ilin de başsavcısı değişti. Buna göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

Ayrıca Van, Diyarbakır, Kayseri ve Trabzon bölge adliye mahkemeleri de faaliyete geçirildi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:40 Kaynak: İHA
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