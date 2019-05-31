Samsun Başsavcısı Ahmet Yavuz Diyarbakır Başsavcısı oldu
1 saat önce
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:40 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre İzmir
Cumhuriyet Başsavcılığına, Samsun
Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz
da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. HSK
1. Dairesi'nin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti. Kararnamede 20 ilin de başsavcısı değişti. Buna göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
Ayrıca Van
, Diyarbakır, Kayseri
ve Trabzon
bölge adliye mahkemeleri de faaliyete geçirildi. - DİYARBAKIR
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