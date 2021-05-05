Samsun Büyükşehir Belediyesi 4 bin 500 esnafa biner lira Kovid-19 desteği verecek - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi 4 bin 500 esnafa biner lira Kovid-19 desteği verecek

05.05.2021 13:47
Samsun Büyükşehir Belediyesi 4 bin 500 esnafa biner lira Kovid-19 desteği verecek, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediyesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında iş yerleri kapalı olan yaklaşık 4 bin 500 esnafa biner lira destek vereceği bildirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında iş yerleri kapalı olan yaklaşık 4 bin 500 esnafa biner lira destek vereceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi ile Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) arasında Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında iş yerini kapatan esnafa destek için protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, yaklaşık 1,5 yıldır salgının devam ettiğini hatırlattı.

Esnafın da salgından etkilendiğini dile getiren Bayram, "Büyükşehir Belediyesi olarak emlak istimlak, ulaşım, kadın, aile ve sosyal hizmetler, kültür hizmetleri, SASKİ gibi değişik alanlarda toplam 44 milyon 400 bin lira salgından etkilenenlere katkımız olmuş. Bu katkılar bazı yerlerde yardım, bazı yerlerde kiranın alınmaması veya ötelenmesi, ulaşımda SAMULAŞ'ın açığını kapatma şeklinde piyasaya aksetmiştir. İş yerini kapatmak zorunda kalan esnafın özellikle de çalışanlarının, servisçilerin, berberlerin hakikaten mağduriyetleri var. Önümüzde Ramazan Bayramı var. Biz de belediye olarak bir dokunuşta bulunalım, bayrama bu kesim rahat girsin istedik." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in talimatıyla SESOB ile bir araya geldiklerini anlatan Bayram, şunları kaydetti:

"Burada belli iş kolları tespit edildi. Bu iş yerleri bayrama kadar kapatmak durumundalar. SESOB'un vereceği listenin üzerinden etkilenen esnafa, onların personeline direkt ulaştırılmak üzere esnaf başına 1000 lira olmak üzere acil mali katkıda bulunalım düşüncesi oldu. Bugün SESOB ile bu protokolü imzalıyoruz. Hazırlıklarımızı yaptık, Vakıflar Bankası ile anlaşmamız var. SESOB'nun bize bildirdiği esnafımızın hesabına bu yardımları göndereceğiz. Bayram öncesi yetiştirebildiğimiz kadar bu kesimin paralar ellerine geçsin, alışverişlerini yapsınlar, bazı ihtiyaçlarını karşılayabilsinler istiyoruz. İnşallah yaraya merhem oluruz, derdimiz budur."

SESOB Başkanı Hacı Eyüp Güler de Kovid-19'dan küçük esnaf ve sanatkarın çok etkilendiğine işaret etti.

Esnafın çok zor duruma düştüğünü vurgulayan Güler, "15 aydır lokantacılar, berberler, kuaförler, servisçiler, kahvehaneciler, çay ocağı işletmecileri, kantinciler, hamam, sauna, masaj salonları, halı sahalar, internet kafeler, kafe ve kafeteryalar kapalı durumda. Belediyemiz esnafa, yanında çalıştırdığı işçiler için bin lira destek verecek. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir, Genel Sekreter İlhan Bayram ve ekibine teşekkür ediyoruz." dedi.

Yardımı Ramazan Bayramı'na yetiştirmeye çalışacaklarını ama bayram sonrasında da desteklerin süreceğini belirten Güler, "İlk müracaat SESOB'a yapılacak. Esnafımız IBAN numarası ile başvurduğu zaman hemen belediyeye takdim edeceğiz. Ertesi gün hesaplara geçmiş olacak. Bir nebze de olsa bayram öncesi faydası olacaktır. Şu anda yaklaşık 4 bin 500 kişiye yardım edeceğiz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Bayram, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun Büyükşehir Belediyesi 4 bin 500 esnafa biner lira Kovid-19 desteği verecek - Son Dakika


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