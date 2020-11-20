Samsun Büyükşehir Belediyesi ile MHP kan bağışı kampanyası düzenledi - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile MHP kan bağışı kampanyası düzenledi

20.11.2020 16:25
Samsun Büyükşehir Belediyesi ile MHP kan bağışı kampanyası düzenledi, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile MHP Samsun İl Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde katkı amacıyla kan bağışı kampanyası düzenledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile MHP Samsun İl Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde katkı amacıyla kan bağışı kampanyası düzenledi.

Türk Kızılayın Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan kan bağışı otobüslerine Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak ve vatandaşlar, kan bağışı yaptı.

Demir, Kovid-19 salgını sürecinde kan stoklarının azalması nedeniyle MHP ile kan ve organ ile doku bağışı kampanyası düzenlendiklerini aktardı.

Kampanyanın 3 gün süreyle gerçekleştirileceğini vurgulayan Demir, "Sürekli kan bağışçısıyım. Özellikle bu zor günlerde herkesi bağışa davet ediyorum. Kan vermek sağlık için de çok faydalı. Geçtiğimiz haftalarda da belediyemizin önünde bir bağış kampanyası düzenledik. Kan verince vücutta rahatlama oluyor. Bunu çok önemsiyoruz." dedi.

Koronavirüsün yayılmaya başladığına dikkati çeken Demir, "Organ bağışı konusu da çok önemli. Allah kimseyi sağlığından etmesin ama hastalık insanlar için. Bir organa ihtiyaç duymamız halinde bu anlaşılır. Tavsiye ve teşvik ediyoruz. Plazma konusu da bugünlerde çok önemli. Özellikle kış mevsiminin girmesiyle yeniden vakalarda artış söz konusu. Hepimize çok büyük görevler düşüyor. Türkiye'de en hassas illerden biriyiz." diye konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kan Bağışı, Samsun, MHP, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun Büyükşehir Belediyesi ile MHP kan bağışı kampanyası düzenledi - Son Dakika


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