Samsun Büyükşehir meclis toplantısı - Son Dakika

Samsun Büyükşehir meclis toplantısı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir:

"1 milyon 350 bin nüfuslu Samsun halkına karşı sorumluyuz"

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar:

"Kent meydanında düzenlemeye gidiyoruz"

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye meclis toplantısında 42 madde görüşülerek karara bağlandı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapılan Eylül ayı son toplantısına Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlık etti. İlgili komisyonlardan havale edilen toplam 42 madde mecliste ele alındı. Gündem maddeleri arasında yer alan " Cumhuriyet Meydanı'nda sökülen demir meshlerin parasının vatandaşlara geri ödenmesi" maddesi ile "taksi dolmuş hatları için belirlenen aylık hat kira bedellerinin düşürülmesi" maddesi oy birliği ile kabul edildi. Tekkeköy'de yer alan kaymakamlık binasının başka bir yere taşınması maddesi ise oy çokluğu ile meclisten geçti.

"Saldırıları lanetliyoruz"

Mecliste konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Yakın zamanda Samsun'da şehidimizi son yolculuğuna uğurladık. Bugün de Kızılay aracına seyir halindeyken bir saldırıda bulunuldu. Bir vatandaşımız şehit oldu. Türkiye'yi hedef alanların sağlık alanında çalışan insanları da hedef almasını lanetliyoruz" dedi.

Pandemi sürecinin devam ettiğini hatırlatan Demir, "Çok dikkat etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Denetlemelerimiz de devam ediyor. Bir kısım basında bazen SAMULAŞ'ın tramvaylarının bazen de otobüsleriyle alakalı haberler çıkıyor. Bazen amacını aşan kasıtlı haberlere rastlıyoruz. Bunun 2 türlü yanı var. Doğru olmayan konu hakkında kamuoyuna bilgilendirme yapmış oluyorlar. Ayrıca bu konuda pandemi sürecinde Türkiye'de hemen emen en başarılı olmuş bir belediye yönetiminin orada emek veren insanların emeklerine çok büyük halel getiriyorlar. Pandemi süreci ile ilgili Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, illerde bizler, valilik başkanlığında pandemi kurulunun aldığı kuralları uygulama noktasında çok sayıda insan gece-gündüz gayret ediyor. İnsanlarımız bazen çok büyük oranda bu kurallara uyum noktasında katkı sağlıyor. Ama bazen az sayıda insanımızın ihmalini başka alanlardaki sorumluluk yerine getirilmemiş, dikkat edilmiyormuş gibi sunmak da doğru değil. Bu tür enerji ve potansiyel bir kısım yayın mecralarında var. Onların niyetlerini herkes biliyor" ifadelerini kullandı.

"1 milyon 350 bin nüfuslu Samsun halkına karşı sorumluyuz"

Toplu taşımada çıkan haberler hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Demir, şunları söyledi:

"Biz, 1 milyon 350 bin nüfuslu Samsun halkına karşı sorumluyuz. Gece-gündüz, hiç tatil yapmadan büyük bir gayretin içerisindeyiz. Zabıta birimlerimiz, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanımız, ilçe belediyelerimiz, başkanlarımız hep birlikte iktidar ve muhalefetle çalışıyoruz. Bu konunun böyle istismar edilip, kendi niyetleri doğrultusunda algı oluşturmaya çalışan insanlarımızı da tamamen kendi halleriyle baş başa bırakıyoruz. Biz sorumluluğumuzu yerine getirme noktasında geri durmadan bütün gayretimizle çalışmaya devam ediyoruz."

Mecliste ayrıca Tekkeköy ilçe sınırları içerisinde Kaymakamlık Hizmet Binası konut + ticaret, trafo ve park alanlarının yeniden düzenlenmesi teklifi muhalefet tarafından kabul görmedi. Komisyonda ilgili kurum görüşü (Tekkeköy Kaymakamlığı) olmadığı için maddenin bekletilmesi kararı alınmıştı. Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, ilgili kurum görüşünün meclisten önce gönderildiğini belirterek, maddenin kurum görüşü ile birlikte geçmesini meclise sundu. Millet İttifakı'na bağlı meclis üyeleri Tekkeköy merkezinde bulunan kaymakamlık binasının başka bir yere taşınmasının ilçeye ekonomik açıdan zarar getireceğini ifade ederek, red oyu verdiler. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, konu hakkında açıklamalarda bulundular.

Başkan Togar: "Kent meydanında düzenlemeye gidiyoruz"

Yapılacak çevre düzenlemesi ile Tekkeköy'ün daha iyi bir görünüm ve kazanıma kavuşacağına dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Kent meydanında düzenlemeye gidiyoruz. Söz konusu maddedeki ibareyi de değiştirdik. Park olarak yazıyoruz. Tekkeköy'ün son 6,5 yılda gördüğü değişim ile herkesin fikrinin oluşacağı bir ilçedir. Bugün Tekkeköy, şehrin en önemli tesislerinin ve argümanlarının olduğu bir ilçe ise bunda bakanlığınız ve başkanlığınız döneminde sizin de etkiniz var. Fuar ve Kongre Merkezi, 19 Mayıs Stadyumu, 7 bin 500 kişilik kapalı spor salonu bu ilçede konuşlandı. Tekkeköy'ün artık sadece ismi 'köy' olarak kaldı. Meydan düzenlenmesinin hayata geçtikten sonra ilçem adına ne kadar doğru bir iş yaptığımızı herkes görecektir. Tekkeköy'ün son yıllarda ne kadar geliştiğinin hala farkında değiliz. Şu anda ilçede 6. bulvarı açıyoruz. Tekkeköy bir caddeden ibaret değil. Tekkeköy 63 mahalleli bir ilçe oldu. Tekkeköy bahsi geçen 800 metrelik caddeden ibaret değil. Hükümet konağını yapacağız. Ondan sonra kaymakamlık binasının yıkılmasını sağlayacağız. Bu da yaklaşık 2 yıllık bir süre alacak. Bu proje, Tekkeköy'ün geleceği için çok önemli bir projedir" diye konuştu.

Mecliste 42 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.