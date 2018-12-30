Samsun Canik Belediyespor - Adana Basketbol: 85-96

SALON: Mustafa DağıstanlıHAKEMLER: Ergin Sarı, Erhan Gürsel, Hakan GereySAMSUN CANİK BELEDİYESPOR: Gülşah Duman 6, Sequoia Holmes 27, Deniz Çolakoğlu 7, Dilara Tongar 21, Kai James 19, Deniz Aygül 5, Candide ÖztürkADANA BASKETBOL: Lauren Ervin 32, Gabriela Marginean 25, Fatmanur Karakaş 8,...





SALON: Mustafa Dağıstanlı



HAKEMLER: Ergin Sarı, Erhan Gürsel, Hakan Gerey



SAMSUN CANİK BELEDİYESPOR: Gülşah Duman 6, Sequoia Holmes 27, Deniz Çolakoğlu 7, Dilara Tongar 21, Kai James 19, Deniz Aygül 5, Candide Öztürk



ADANA BASKETBOL: Lauren Ervin 32, Gabriela Marginean 25, Fatmanur Karakaş 8, Zeynep Kalbisagde 2, Sanem Gamze Zeren 2, Manolya Kurtulmuş 15, Brittany Boyd 12



1'İNCİ PERİYOT: 16-20



DEVRE: 31-37



3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-72



Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12'nci haftasında Samsun Canik Belediyespor kendi evinde Adana Basketbol'a 96-85 yenildi.



Yaklaşık 3 aydır alacaklarını alamayan ve 3 haftadır da idmana çıkamayan ev sahibi ekip, Çukurova Basketbol maçında olduğu gibi Adana Basketbol karşılaşmasına da maç öncesi ısınma hareketleri yapmadan maça çıktı.





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