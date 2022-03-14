Samsun'da 25 mahallenin yolu kardan kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da 25 mahallenin yolu kardan kapandı

14.03.2022 14:47
Samsun'da 25 mahallenin yolu kardan kapandı

Samsun'da kar nedeniyle 25 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Samsun'da kar nedeniyle 25 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Samsun'da 2 gündür aralıklarla etkili olan kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Atakum'da 9, Terme'de 1, Salıpazarı'nda 10 ve Ayvacık'ta 5 olmak üzere 25 kırsal mahalle ulaşıma kapandı.

Mahalle yollarının açılması için Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmasını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yaptığı yazılı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde şu ana kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığını belirtti.

Merkez ve kırsalda daha önceden hazırlık yaptıklarını aktaran Demir, "Kar yağar yağmaz arkadaşlarımız harekete geçti. Dün akşam kapalı mahalle yolumuz yoktu. Gece etkili olan kar yağışıyla birlikte yüksek rakımlı kırsal mahallelerimizde 25 mahalle yolu kapandı. Ekiplerimiz de hemen harekete geçti. Şu an kapalı mahallelerimizde yol açma çalışmaları sürüyor. Ulaşımda herhangi bir sorunun yaşanmaması için ekiplerimiz 7/24 görevlerinin başında vatandaşlarımıza hizmet veriyor." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
KARADENİZ'DE, 9 İLDE BİN 236 KÖY VE MAHALLE YOLU KARDAN KAPANDI KARADENİZ'DE, 9 İLDE BİN 236 KÖY VE MAHALLE YOLU KARDAN KAPANDI Samsun'un 7 ilçesinde eğitime kar engeli Samsun'un 7 ilçesinde eğitime kar engeli

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Salıpazarı, Samsun, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da 25 mahallenin yolu kardan kapandı - Son Dakika


Son Dakika
14:44 Fırat Aydınus'un tek cümlelik cevabı herkesin aklını başına getirdi!
14:40 Son Dakika: Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda müjdeyi verdi! Sağlık çalışanları için 5 düzenleme geliyor
14:39 Survivor'da sakatlanan Sema'ya yardım için gelmişti! Kadının üzerine düşen Bora'ya tepki yağıyor
14:32 Savaşta işler kızışıyor! Rusların Kadirov'una karşı Ukraynalıların Osmayev'i... İkisi de Çeçen...
14:29 Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy: Bana iftira attılar, ayrıca 13 yaşındaymış gibi durmuyordu
14:22 Kanlıca'daki yalısından yaptığı paylaşım tepki topladı! Yeşilçam'ın efsane ismi Gülşen Bubikoğlu'ndan kar sitemi!
14:17 Kocasından 3 kat daha fazla kazanıyor! Yaklaşık 11 milyon TL kazanan kadın, kocasının maaşını açıklayınca tartışma çıktı
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Miçotakis'in koronavirüs testi pozitif çıktı!
13:56 Rusya-Ukrayna görüşmelerinde 4. tur! Bu kez çevrim içi: Hedef Putin-Zelenski buluşmasını planlamak
13:39 Balıkesir'de feci ölüm! Ağaç budarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 14:54:28. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da 25 mahallenin yolu kardan kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement