Samsun'da Ağaç Kesimi Trajedisi
Samsun'da Ağaç Kesimi Trajedisi

Samsun\'da Ağaç Kesimi Trajedisi
07.12.2025 18:24
Ağaç kesimi sırasında dalın çarpması sonucu komşusunun ölümüne neden olan kişi tutuklandı.

Samsun'da ağaç kesimi sırasında yardım eden komşusunun kazara ölümüne sebep olan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Balcalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası Ömer Güroğlu (55) komşusu Yaşar Gür'e ait bahçeye akasya ağacının kesimine yardıma gitti. Kesilen ağacı Yaşar Gür'ün oğlu Davut Gür (42) traktörle çekmeye çalıştığı sırada ağacın dalı Ömer Güroğlu'nun kafasına çarptı. Güroğlu olduğu yere yığılıp kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Ömer Güroğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Güroğlu'nun cansız bedeni, jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Ömer Güroğlu'nun annesinin de bir hafta önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı olay mahalle sakinlerini yasa boğdu.

Büyüklü Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan traktör sürücüsü Davut Gür, Samsun Adliyesine sevk edildi. Olaydan dolayı çok büyük üzüntü yaşadığını belirten Davut Gür, ölen Ömer Güroğlu'nun çok sevdikleri komşuları olduğunu söyledi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Davut Gür, mahkemece "taksirle ölüme sebep olmak" suçundan tutuklandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun'da Ağaç Kesimi Trajedisi

SON DAKİKA: Samsun'da Ağaç Kesimi Trajedisi - Son Dakika
