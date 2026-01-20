Samsun'da Arıcılığa Destek - Son Dakika
Samsun'da Arıcılığa Destek

Samsun\'da Arıcılığa Destek
20.01.2026 17:17
Samsun Büyükşehir Belediyesi, 100 üreticiye ana arı ve arı sütü üretim seti dağıttı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, arıcılık sektörüne yönelik destekler kapsamında üreticilere ana arı ve arı sütü üretim seti verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Samsun'da "Arı Ürünleri Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında ana arı üretim seti ve arı sütü üretim seti dağıtım töreni düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) iş birliğinde yürütülen proje ile kırsal kalkınmanın desteklenmesi, arıcılıkta katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin artırılması ve üretici gelirlerinin yükseltilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda 100 üreticiye ana arı üretim seti ve arı sütü üretim seti teslim edildi.

Dağıtılan setlerin ana arı kalitesinin artırılmasına, koloni verimliliğinin yükseltilmesine ve arı sütü üretiminin yaygınlaştırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Törene DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yıldız, Samsun İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rasim Kaplan ile arı yetiştiricileri katıldı.

Kaynak: AA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Güncel

