Asansör boşluğuna düşen kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Asansör boşluğuna düşen kişi ağır yaralandı

05.05.2022 19:39

Samsun'un Havza ilçesinde asansör boşluğuna düşen kişi, ağır yaralandı.

Samsun'un Havza ilçesinde asansör boşluğuna düşen kişi, ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 25 Mayıs Mahallesi Orgeneral Aydoğan Babaoğlu Sokak'ta bulunan 5 katlı Köse Apartmanı'nda ikamet eden Rıfat Köse (59), apartmanın çatı katında bulunan asansörün makine dairesindeki internet modemini tamir etmek istediği sırada kalp krizi geçirdi.

Dengesini kaybederek asansör boşluğundan üçüncü kattaki asansörün üzerine düşen Köse, bulunduğu yerden Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza Grup Amirliği ekibince çıkarıldı.

Ağır yaralı olarak 112 Acil Servis ekibince Havza Devlet Hastanesine kaldırılan Köse, burada yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Asansör boşluğuna düşen kişi ağır yaralandı
Asansör boşluğuna düşen kişi ağır yaralandı
Asansör boşluğuna düşen kişi ağır yaralandı
Asansör boşluğuna düşen kişi ağır yaralandı
Asansör boşluğuna düşen kişi ağır yaralandı
Asansör boşluğuna düşen kişi ağır yaralandı

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Kaynak: AA

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