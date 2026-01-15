Samsun'da Bıçaklı Cinayet: 104 Gün Önce Çıkan Şahıs Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Samsun'da Bıçaklı Cinayet: 104 Gün Önce Çıkan Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da Bıçaklı Cinayet: 104 Gün Önce Çıkan Şahıs Adliyeye Sevk Edildi
15.01.2026 14:52
Cezaevinden çıkan Dursun Can, eski eşinin rahatsız edildiği iddiasıyla Mesut İnan'ı bıçakladı.

Samsun'da cezaevinden 104 gün önce çıkan ve sokak ortasında bir kişiyi bıçaklayarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasten yaralama ve uyuşturucu suçlarından toplam 28 suç kaydı bulunan 2 çocuk babası Dursun Can (40), 4 yıl önce boşandığı eski eşini rahatsız ettiği öne sürülen Mesut İnan (50) ile karşılaştı. Aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında Dursun Can, yanında bulunan bıçakla Mesut İnan'ı göğsünden bıçakladı.

Ağır yaralanan Mesut İnan, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mesut İnan'ın göğüs kısmından aldığı bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Şüpheli Dursun Can, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin, cezaevindeyken de Mesut İnan ile eski eşi nedeniyle aralarında husumet bulunduğu, 02 Ekim'de cezaevinden çıktıktan 104 gün sonra cinayeti işlediği öğrenildi. Polisteki sorgulaması tamamlanan Dursun Can bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
