Samsun'da bir evde 506 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Samsun'da bir evde 506 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
12.12.2020 15:30
Samsun'da bir eve baskın düzenleyen narkotik polisi 506 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Samsun'da bir eve baskın düzenleyen narkotik polisi 506 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinden uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi bulunan A.I.'nın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 506 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.I., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN
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