Elindeki telefonu vermeyince bıçaklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Elindeki telefonu vermeyince bıçaklandı

10.08.2022 20:09
Elindeki telefonu vermeyince bıçaklandı

Samsun'da bir genç, sokakta karşılaştığı ve elindeki cep telefonunu almak isteyen şahsa telefonu vermeyince bıçaklanarak hastanelik oldu.

Samsun'da bir genç, sokakta karşılaştığı ve elindeki cep telefonunu almak isteyen şahsa telefonu vermeyince bıçaklanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Ağabali Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki A.B.Y.Y. sokakta yürüdüğü sırada yanına gelen bir kişinin elindeki cep telefonunu istedi. Telefonu vermeyerek direnen A.B.Y.Y. kimliği belirsiz şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralanmasına rağmen elindeki telefonu vermeyen genç 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı genç hastanede tedavi altına alındı. Yaralı genç kendisine bıçakla saldıran şahsın elindeki telefonu istediğini vermeyince bıçakla saldırdığını ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Bir hafta arayla aynı kişi tarafından ikinci kez bıçaklandı Bir hafta arayla aynı kişi tarafından ikinci kez bıçaklandı Samsun'da inşaattan düşen kalıp ustası ağır yaralandı Samsun'da inşaattan düşen kalıp ustası ağır yaralandı
Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elindeki telefonu vermeyince bıçaklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:41 Slovenya lideri Pahor ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atacağımız pek çok ortak adım olduğu kanaatindeyim
19:02 Muazzez Ersoy'a 180 bin euroluk doğum günü hediyesi! Kimin verdiğini söylemedi
18:42 Altın ve başlık parası ile kayıplara karışan sahte gelin yakayı ele verdi
18:27 İstanbullular dikkat! Özellikle 5 ilçe için sağanak yağış uyarısı yapıldı
17:29 Avladığı ördeği almak isterken canından oldu
17:13 Şeyma Subaşı'nı çileden çıkaran 'metres' yorumu! Tespit ettirip dava açtı
16:58 Bakan Nureddin Nebati akaryakıt fiyatlarıyla ilgili konuştu: Umut ediyorum daha da aşağı iner
16:46 Ölümcül derecede zehirli! Ayakkabıya saklanan kobra yılanı korkuttu
16:49 Toplu tecavüze uğrayan kadın aşırı yemek yiyerek kendini öldürmeye çalıştı
16:36 Motorine yapılan 1 liralık indirimin sevinci kısa sürdü! Bu geceden itibaren 81 kuruşluk zam geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 20:09:14. #1.13#
SON DAKİKA: Elindeki telefonu vermeyince bıçaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement