Samsun'da bu mahallede korona vakasına rastlanmadı - Son Dakika

Samsun'da bu mahallede korona vakasına rastlanmadı

20.11.2020 08:42
Samsun'da bu mahallede korona vakasına rastlanmadı, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesi Göltepe Mahallesi'nde bugüne kadar korona virüs vakasına rastlanmadı.

Samsun'un Bafra ilçesi Göltepe Mahallesi'nde bugüne kadar korona virüs vakasına rastlanmadı. Bafra İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın, " İstanbul'dan ve Bursa'dan o kadar misafir gelmesine rağmen çok dikkatli, maske ve mesafeye önem veren mahallemizdir" dedi.

400 nüfuslu Göltepe Mahallesi'nde, Türkiye'de görülen ilk pozitif vakadan günümüze kadar hiç korona virüs vakasına rastlanmadı. Mahallenin bu başarısının arkasında ise tedbir yatıyor. Mahalle sakinleri bir an olsun maske çıkarmıyor, fiziksel mesafeye dikkat ediyor. İl dışından gelen misafirlere ise uyarılarda bulunan vatandaşlar izolasyon süresi olan 2 haftanın ardından misafirlerle görüşme gerçekleştiriyor.

Göltepe Mahallesi'nde şimdiye kadar hiç pozitif vakanın olmadığını söyleyen İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın, "Mahallemiz özellikle korona virüsle mücadelede muhtarımızla birlikte çok dikkatli davranıyor. İstanbul'dan ve Bursa'dan o kadar misafir gelmesine rağmen çok dikkatli, maske ve mesafeye önem veren mahallemizdir. İnşallah bundan sonra da olmaz. Tüm Bafra'ya ve Türkiye'ye örnek olmasını istiyoruz. Tez zamanda bu korona virüsten kurtulmayı temenni ederek herkese sağlıklı günler diliyorum" diye konuştu.

Mahallede imam hatip olarak görev yapan Nazım Yüksel, "Ben buraya göreve geldiğim ilk aydan itibaren Kovid-19 vakaları da ülkemizde de rastlanmaya başladı. Köyümüzde gerçekten 11 aydır herhangi bir vakaya rastlanılmadı. Yaptığımız anonslarla, afişlerle, dezenfektanlarla cemaatimizi uyararak bu süreci bu noktaya getirdik. İnşallah bundan sonra da olmaz. İnşallah ülkemizden defolur gider. Köyümüzün bu sayısına rağmen, kalabalığa rağmen köyümüzde Kovid -19 tanısına rastlanılmadı. İnsanlarımızın duyarlı olması, toplu alanlarda oturulmaması, hijyene dikkat etmeleri sonucunda vakaya rastlanılmadı" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Vesai Çakın ise, "Şu ana kadar çevre köylerin hepsinden bu korona virüs hastalığını duyduk. Göltepe'de buna rastlamadık. Tedbir alıyoruz. İnsanlardan uzak duruyoruz. Toplu yerlerde fazla kalmıyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Samsun'da bu mahallede korona vakasına rastlanmadı
Samsun'da bu mahallede korona vakasına rastlanmadı
Samsun'da bu mahallede korona vakasına rastlanmadı
Samsun'da bu mahallede korona vakasına rastlanmadı
Samsun'da bu mahallede korona vakasına rastlanmadı

Aytaç Akın, Samsun, Bursa, Bafra, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Samsun'da bu mahallede korona vakasına rastlanmadı - Son Dakika


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