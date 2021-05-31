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Samsun'da cezaevi kütüphanesi için ilk kitaplar bağışlandı - Son Dakika

Samsun'da cezaevi kütüphanesi için ilk kitaplar bağışlandı

31.05.2021 19:06

Samsun'da cezaevi kütüphanesi için ilk kitaplar bağışlandı Kütüphanenin bağışlanan ilk kitabı "Safahat" oldu Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliği ile ceza infaz kurumu kütüphaneleri için Samsun'da kitap bağış kampanyası başlatıldı.

Samsun'da cezaevi kütüphanesi için ilk kitaplar bağışlandı

Kütüphanenin bağışlanan ilk kitabı "Safahat" oldu

SAMSUN - Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliği ile ceza infaz kurumu kütüphaneleri için Samsun'da kitap bağış kampanyası başlatıldı.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 2019 yılında imzalanan protokol ile birlikte ceza infaz kurumlarımda kütüphaneler oluşturulmaya başlandı. Bu kapsamda Samsun Adliyesi'nde de Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği etkinlik kapsamında ilk kitap bağışları kabul edilmeye başlandı. Samsun'da cezaevlerinde kurulacak kütüphaneler için bağışlanan ilk kitap Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın bağışladığı Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan "Safahat" adlı kitap oldu.

Etkinlikte konuşan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, "Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 2019 yılında imzalanan protokol gereğince ceza infaz kurumlarımızda kütüphane oluşturulması amaçlanmıştı. Bugün eş zamanlı olarak Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül'ün ilk kitap bağışını yapacağı kampanya ile ülke genelinde kitap bağış kampanyası başlatmış oluyoruz. Bağışlanan bu kitaplar ile ceza infaz kurumlarında kütüphaneler oluşturacağız. Özellikle büyük yerleşkeler şeklinde hizmet veren ceza infaz kurumlarında halk kütüphaneleri oluşturulacak. Bu kitaplardan sadece ceza infaz kurumlarında kalanlar değil aynı zamanda personeller ve aileler ve o bölgede oturan vatandaşlar da faydalanabilecek. Atalarımızın da dediği gibi; 'Bir kütüphane bin hapishane kapatır.' Ceza infaz kurumlarını birer eğitim yuvasına ve rehabilite merkezine çevirmeye amaçlıyoruz. Kitap okuyan huzur bulur, rehabilite olur ve mutlu olur. Tüm vatandaşları ve STK'ları kampanyaya destek olmaya davet ediyorum" dedi.

Cezaevlerinde de eğitim almanın ve kitap okumanın önemine değinen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Tüm temennimiz, özellikle hayırsever vatandaşlarımızdan kitap bağışı yapmalarıdır. STK temsilcileri ve barodaki avukatlarımızdan da bunu istirham ediyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki mutlaka oradaki insanlarımız iyi bir eğitimle hayata ve iyi bir yaşama kavuşturulabilir. Bu da bizim elimizde. Bu çalışmaların üst üste konmasıyla bunu başarabiliriz. Bunların güzel örneklerini de görüyoruz. Cezaevine girdikten sonra ortaokul mezunu bir vatandaşımızın, bir mahkumumuzun okumak suretiyle üniversiteyi bitirdiğini biliyoruz. Çünkü bu imkanlar tanınıyor. Bazılarının dini eğitim aldığını biliyoruz. Hatta hafız olduklarını da biliyoruz. Bazılarının da değişik el becerisi kazanarak oradan çıkınca ve oradayken hayatını dizayn etmeye başladığını ve para kazanmaya başladığını görüyoruz. Bunlar güzel gelişmeler. Buralar aslında bir rehabilitasyon merkezi. Kütüphane konusu çok değerli bir konu ve herkesin desteğini bekliyoruz" diye konuştu.

Etkinlik konuşmaların ardından kitap bağışı ile devam etti. Etkinlikte ayrıca Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Adnan İpekdal, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve diğer protokol üyeleri kütüphaneye kitap bağışında bulundu.

Samsun'da cezaevi kütüphanesi için ilk kitaplar bağışlandı
Samsun'da cezaevi kütüphanesi için ilk kitaplar bağışlandı
Samsun'da cezaevi kütüphanesi için ilk kitaplar bağışlandı
Samsun'da cezaevi kütüphanesi için ilk kitaplar bağışlandı

Cezaevi, Samsun, İnfaz, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Samsun'da cezaevi kütüphanesi için ilk kitaplar bağışlandı - Son Dakika


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