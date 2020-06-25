Samsun'da çiftçiye 5 bin adet salep yumrusu dağıtıldı - Son Dakika

Samsun'da çiftçiye 5 bin adet salep yumrusu dağıtıldı

Samsun'da çiftçiye 5 bin adet salep yumrusu dağıtıldı -Başkan Togar: "Mahalle sakinlerini verimi ve ekonomisi çok yüksek olan salep ile tanıştırdık" Kırsal mahallerde çiftçiyi kalkındıracak projeler üretilmeye devam ediyor.

Samsun'da çiftçiye 5 bin adet salep yumrusu dağıtıldı

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-Başkan Togar: "Mahalle sakinlerini verimi ve ekonomisi çok yüksek olan salep ile tanıştırdık"

SAMSUN - Kırsal mahallerde çiftçiyi kalkındıracak projeler üretilmeye devam ediyor. Bu bağlamda kilosu bin TL ile bin 500 TL arasında değişen salebin üretiminin artırılması amacıyla Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Gökçedere Mahallesi'nde protokol üyelerinin katılımıyla salep yumrusu ekimi gerçekleşti.

Kırsal kalkınma projeleri kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tekkeköy Belediyesi tarafından ortak olarak düzenlenen etkinlikte Tekkeköy ilçesi Gökçedere Mahallesi'nde salep dikimi yapıldı. Aynı zamanda 5 bin adet salep yumrusu da mahalle sakinlerine dağıtıldı.

"Amaç kırsal kalkınmayı desteklemek"

Toz halinin kilogramı bin TL ile bin 500 TL arasında olan salep ile kırsal mahallerde kalkınmayı amaçladıkları söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Kırsal kalkınmayı destekleme adı altında küçük alanlarda verimli ürünler, daha ekonomik ürünler geliştirme adına ülkemizin hem ekonomik açıdan hem de sağlık açısından çok önemli gördüğümüz bir bitki çeşidini salep yumrucuklarını insanlara teslim ettik. Mahallelerimizde çok daha ekonomik açıdan karlı olan ürünlerimizi yetiştirmek alakalı ciddi bir çalışmanın içerisindeyiz. Belediye olarak mahallelerde yol, su, park, bahçe gibi hizmetlerin çok daha dışında farklı alanlarda insanlara tarımı çiftçiliği özendirmenin peşindeyiz. Bu pandemi sürecinde toprağın tarımın çok daha önemli olduğu idrak ettik. Mahallelere verimi ve ekonomisi, katma değeri çok yüksek olan ürünlerden bir tanesi olan salep ile tanıştırdık. Mahallelerdeki bu kırsal kalkınmayı en üst düzeye taşımak için çalışmalarımızı çok hızlı sürede devam ettiriyoruz" dedi.

"Samsun coğrafi açıdan avantajlı"

Salep hakkında bilgi veren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Çalışkan, "Salebin tohumunu tarlaya ekseniz de çıkmıyor. Çimlenmiyor çünkü yaprağının ilk çıkışta enerji alması gerekiyor. O enerji tohumda yoktur. Yumrudan diktiğiniz zaman patates gibi çok yumru vermiyor. Bir tane ekiyorsunuz ve o ana yumru çürüyor yerine bir tane yeni yumru yapıyor. Yaptığı yumrunun ise bir tane büyüme noktası var. Oradan büyüyor. Salep, koruma altına alınmış bir bitkidir. Bu bir orkide grubundan bir bitkidir. Orkidelerde çeşitlilik çok fazladır. Merada, ormanda, deniz kenarında yetişenler var. Her birinin istediği atmosfer istemiş olduğu ekolojik farklılıklar var. Samsun da coğrafi açıdan avantajlıdır. Salep çeşit bakımından fazla olduğu için türlerin kimyasal analizlerini de ortaya koymak için çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

Toz halinin kilosu bin ile bin 500 TL

Salebe yoğun bir talep olduğunu ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Doğadan izinsiz olarak toplanıp sökülmesi yasaktır. Salebi toz haline getirdiğimizde kilogram olarak bin ile bin 500 TL arası bir satışı var. İnsanlarda yoğun bir istek var. Saleple ilgili çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

Programa Tekkeköy Kaymakamı Edip Çakıcı ve üreticiler katıldı.

Tekkeköy, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 04:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da çiftçiye 5 bin adet salep yumrusu dağıtıldı - Son Dakika Ekonomi

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