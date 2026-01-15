Samsun'da Cinayet: Tutuklanan Zanlı 105 Gün Önce Çıktığı Cezaevine Geri Gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Samsun'da Cinayet: Tutuklanan Zanlı 105 Gün Önce Çıktığı Cezaevine Geri Gönderildi

Samsun\'da Cinayet: Tutuklanan Zanlı 105 Gün Önce Çıktığı Cezaevine Geri Gönderildi
15.01.2026 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dursun C., husumetli olduğu Mesut İnan'ı bıçaklayarak öldürdü, mahkemece tutuklandı.

Samsun'da sokak ortasında bir kişiyi bıçaklayarak öldüren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, 105 gün önce çıktığı cezaevine gönderildi.

Olay, Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasten yaralama ve uyuşturucu suçlarından toplam 28 suç kaydı bulunan 2 çocuk babası Dursun C. (40), 4 yıl önce boşandığı eski eşi Canan G.yi rahatsız ettiği öne sürülen Mesut İnan (50) ile karşılaştı. Aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında Dursun C., yanında bulunan bıçakla Mesut İnan'ı göğsünden bıçakladı.

Ağır yaralanan Mesut İnan, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli Dursun C., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin, cezaevindeyken de Mesut İnan ile eski eşi nedeniyle aralarında husumet bulunduğu, 2 Ekim'de cezaevinden çıktıktan 104 gün sonra cinayeti işlediği öğrenildi. Polisteki sorgulaması tamamlanan Dursun C. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren zanlı, tutuklanarak 105 gün önce serbest kaldığı cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Cinayet, 3-sayfa, Samsun, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Samsun'da Cinayet: Tutuklanan Zanlı 105 Gün Önce Çıktığı Cezaevine Geri Gönderildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada
Trump, ilhak etmek istediği Grönland’a iki seçenek sundu Trump, ilhak etmek istediği Grönland'a iki seçenek sundu
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu
Afrika Kupası’nda ilk finalist belli oldu Afrika Kupası'nda ilk finalist belli oldu
31 şut, 3 direk, tek gol Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı’yı Talisca ile devirdi 31 şut, 3 direk, tek gol! Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı Talisca ile devirdi
Napoli’nin çöküşü sürüyor Napoli'nin çöküşü sürüyor

19:37
Türk Akıncı TİHA’lar Halep’in Deyr Hafir kentinde
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde
19:36
Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu
Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu
17:58
Fatih Terim’den büyük sürpriz İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi
Fatih Terim'den büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi
17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
17:14
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 19:58:00. #7.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Cinayet: Tutuklanan Zanlı 105 Gün Önce Çıktığı Cezaevine Geri Gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.