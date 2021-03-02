Lüks cipin çarptığı otomobil kafeye girdi: 4 yaralı - Son Dakika

Samsun'un İlkadım lüks cipin çarptığı otomobil kafeye girdi, 2'si yaya 4 kişi yaralandı.
Celal Y'nin kullandığı 06 ZGK 92 plakalı lüks cip, Çiftlik Mahallesi İstiklal Caddesi'nde kontrolden çıkarak Murat Ergün idaresinde 34 DFR 449 otomobile çarptı.
Savrulan otomobil, yolda yürüyen Irak uyruklu Abdulmümin Babilli ve Remaj Muhammed Ahmed'e çarptıktan sonra bir kafeye girdi. Vitrini kırılan kafede hasar oluştu.
Kazada yayalar ile otomobil sürücüsü Ergün ile yanında bulunan Ramazan Sercan yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
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