Samsun'da Coğrafi İşaretli Ürün Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Samsun'da Coğrafi İşaretli Ürün Sergisi

Samsun\'da Coğrafi İşaretli Ürün Sergisi
05.02.2026 18:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da coğrafi işaretli ürün sayısının 17'den 55'e çıkarılması hedefleniyor.

Samsun'da düzenlenen Coğrafi İşaretli Yöresel Ürünlerin Tanıtımı ve Sergisi'nde, kentteki coğrafi işaret tescilli ürün sayısının 17'den 55'e çıkarılması hedefi vurgulanırken, yöresel ürünlerin tanıtımı ve ticarileştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Coğrafi İşaretli Yöresel Ürünlerin Tanıtımı ve Sergisi, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirildi. Sergide Samsun'a özgü coğrafi işaretli ürünler katılımcıların beğenisine sunuldu. Pideden nokula, kestane balından kaz tiridine kadar birçok yöresel ürünün yer aldığı etkinlikte Samsun Valisi Orhan Tavlı ve protokol üyeleri stantları gezerek ürünleri inceledi, ikram edilen lezzetlerden tattı.

"Coğrafi işaretli ürünler ajansımızın odağında"

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle, 2017 yılından bu yana coğrafi işaretli ürünlere odaklandıklarını belirterek, "2017 yılında hazırladığımız ilk katalog çalışmasının ardından geçtiğimiz yıl bölgemizdeki ürünlerin katalog çalışmasını yeniledik. Saygıdeğer hanımefendi Emine Erdoğan'ın başlattığı Anadoludakiler Projesi kapsamında bu yıl Samsun'un ve bölgemizin yöresel değerlerini çalışma temamız içine aldık. Yöresel ürünlerin ticarileşmesi kapsamında dokuma, tarım ve gıda ürünlerine yönelik birçok çalışma yürütüyoruz. Ajansımız, teknik destek programları aracılığıyla coğrafi işaretli ürünlerin ticarileşmesi ve yeni dosya hazırlıklarında tüm paydaşlara destek vermeye hazırdır" dedi.

"Hedefimiz 17'den 55'e çıkarmak"

İl Ticaret Müdürü Kürşat Turpçu ise Samsun'daki coğrafi işaretli ürün sayısının artırılması için çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "Valiliğimiz koordinasyonunda yaptığımız değerlendirme toplantılarında ilimizdeki coğrafi işaret tescilli ürün sayısını 17'den 55'e çıkarmayı hedefliyoruz. Valimizin talimatları doğrultusunda kurulacak koordinasyon kurulu ile tüm kamu kurumlarımızla birlikte bu hedefe ulaşacağız. Samsun'un çok güçlü ve dinamik bir potansiyeli var. Bu potansiyeli harekete geçirmek için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

"Samsun 55'i değil, 155'i hak ediyor"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş da Samsun'un gastronomi turizmi açısından önemli bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Samsun bir turizm şehridir ve turizmin en önemli unsurlarından biri gastronomidir. Samsun bu anlamda çok uygun bir şehirdir. Valimizle yaptığımız görüşmelerde öncelikle gastronomi turizmine temel teşkil edecek coğrafi işaretli ürün sayısının artırılması yönünde talimat aldık. Kurumlar bu sergiye 50'nin üzerinde ürünle katıldı. Samsun'un şu anki hedefi 55 coğrafi işaretli üründür ancak Samsun bunun çok daha fazlasını, hatta 155'i çıkarabilecek kapasiteye sahiptir" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da Coğrafi İşaretli Ürün Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
Dünya basını, Kante’nin Fenerbahçe’ye transferini konuşuyor Dünya basını, Kante'nin Fenerbahçe'ye transferini konuşuyor
Galatasaray kupada 3’te 3 yaptı Galatasaray kupada 3'te 3 yaptı
Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu
Fenerbahçe ile birlikte Türkiye’nin namağlup iki takımından biri oldular Fenerbahçe ile birlikte Türkiye'nin namağlup iki takımından biri oldular

19:12
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
19:09
Yonca Evcimik’in Tarkan’la ilgili sözleri kavga çıkaracak
Yonca Evcimik'in Tarkan'la ilgili sözleri kavga çıkaracak
18:55
Cagliari’den Semih Kılıçsoy kararı
Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı
18:41
Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir
Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir
18:24
Süper Lig’e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu
Süper Lig'e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu
17:21
Dendias’tan tarihi Türkiye itirafı ABD’ye çağrısı ise skandal
Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 19:27:38. #7.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Coğrafi İşaretli Ürün Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.