Denize düşen otomobildeki 3 kişiden 1'i öldü - Son Dakika

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde denize düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Gökhan Yıldırım'ın (34) kullandığı otomobil, Çiftlik Mahallesi Denizcilik Lisesi arkasındaki Liman Bölgesinde yol ile denizi birbirinden ayıramayıp denize düştü.

Olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtaki Gizem Demir (22) ve Murat Kertis (36) kendi imkanlarıyla çıkarak sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından sürücü Yıldırım'ın cansız bedenine ulaştı.

Yıldırım'ın cenazesi otopsi için hastaneye götürüldü.

Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.