Samsun\'da Dolandırıcı Yakalandı

Samsun'da dolandırıcılık suçundan toplam 14 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 'dolandırıcılık' suçundan 14 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Ş.'nin, Atakum ilçesinde bulunduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan A.Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - SAMSUN
