Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik, yağma, uyuşturucu madde ticareti suçları başta olmak üzere birçok suç faaliyeti tespit edilen suç örgütüne yönelik 17 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmiş, 20 Eylül 'de kent merkezi, Bafra ve Yakakent ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da tefecilik ve yağma operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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