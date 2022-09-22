Samsun'da tefecilik ve yağma operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da tefecilik ve yağma operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

22.09.2022 18:36
Samsun'da tefecilik ve yağma operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Samsun'da düzenlenen tefecilik ve yağma operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Samsun'da düzenlenen tefecilik ve yağma operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 7'sinin işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 5'i, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 2 zanlı ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik, yağma, uyuşturucu madde ticareti suçları başta olmak üzere birçok suç faaliyeti tespit edilen suç örgütüne yönelik 17 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmiş, 20 Eylül'de kent merkezi, Bafra ve Yakakent ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli yakalanmıştı.

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Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da tefecilik ve yağma operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da tefecilik ve yağma operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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