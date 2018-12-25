Samsun'da Eğitime Kar Engeli
33 dakika önce
Samsun'un 4 ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Samsun
'un 4 ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Havza
, Ladik
, Vezirköprü
ve Kavak
ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Müdürlüğe bağlı okullarda eğitime yarın ara verilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:46 Kaynak: AA
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