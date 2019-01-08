Son Dakika Haberleri: Samsun'da Eğitime Kar Engeli

Samsun'da Eğitime Kar Engeli

44 dakika önce

Samsun'un Canik ilçesindeki bazı okullar ile Vezirköprü ilçesinde taşımalı eğitim verilen okullarda, etkili olan kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Samsun'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Samsun'un Canik ilçesindeki bazı okullar ile Vezirköprü ilçesinde taşımalı eğitim verilen okullarda, etkili olan kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Canik ilçesinde Gökçepınar, Başalan Cumhuriyet, Hacı Naipli, Düzardıç, Gödekli ilkokulları ile Başalan Cumhuriyet Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulu, Gölalan İmam Hatip Ortaokulu, Tuzaklı İlkokulu ve Ortaokulu, Başkonak İlkokulu ve Ortaokulu, Dereler İlkokulu ve Ortaokulu, Demirci İlkokulu ve Ortaokulunda bugün eğitim yapılmayacak.

Vezirköprü ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bugün ara verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:01 Kaynak: AA

Vezirköprü, Canik, Samsun, Güncel
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