Samsun'da filyasyon ekibi ölümden döndü: 3 yaralı - Son Dakika

Samsun'da filyasyon ekibi ölümden döndü: 3 yaralı

04.11.2020 10:07
Samsun'da filyasyon ekibi ölümden döndü: 3 yaralı, System.String[]

Samsun'un Havza ilçesinde filyasyon ekibini taşıyan aracının yoldan çıkarak ağaca çarpması sonucu 3 personel yaralandı.

Samsun'un Havza ilçesinde filyasyon ekibini taşıyan aracının yoldan çıkarak ağaca çarpması sonucu 3 personel yaralandı.

Kaza, Havza Devlet Hastanesi yakınlarından meydana geldi. Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli Savaş Türkan'ın (46) kullandığı 55 HS 272 resmi plakalı otomobil görev dönüşü yoldan çıkarak bir ağaca çarptı. Otomobil sürücüsünün yanı sıra hemşire Cevriye Sarıerikli (40) ve sağlık memuru İsmail Şahin (39) yaralandı. İlk müdahalelin yapılmasının ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ekiplerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Havza filyasyon görevinden dönen ekibimizin aracının yoldan çıkarak ağaca çarpması sonucu 3 personelimiz yaralanmıştır. Yaralı personelimize Allah'tan acil şifalar dilerim. Geçmiş olsun" dedi. - SAMSUN

Samsun'da filyasyon ekibi ölümden döndü: 3 yaralı
Samsun'da filyasyon ekibi ölümden döndü: 3 yaralı

Otomobil, Samsun, Havza, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da filyasyon ekibi ölümden döndü: 3 yaralı - Son Dakika


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