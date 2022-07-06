Samsun'da fındık rekolte çalışması yapılıyor

Samsun'da fındık rekolte çalışmaları yürütülüyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Çarşamba ilçesi Kocakavak Mahallesi'nde gerçekleştirilen rekolte çalışmasına katıldı.

Çalışmaların 22 Haziran'da başladığını, 7 Temmuz'da da tamamlanacağını belirten Sağlam, "Gidilen bahçelerinde önceki senelerde fındık sayımı yapılan ocaklarda seçilen dallarda fındık sayımını 16 kurum ile bizim çalışanlarımız tamamlıyor. Yapılan sayımın sonucunu Bakanlığımıza göndereceğiz. Bakanlığımız tarafından tahmini rekolte ayın 18'inden sonra açıklanacak. Sezonun tüm üreticilerimize hayırlı ve bol bereketli olmasını temenni ediyorum." dedi.

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir ise tarım danışmanlarının katıldığı rekolte çalışmalarında üç farklı fındık ocağından seçilen dallarda rekolte sayımı yapıldığını dile getirerek, yüksek, orta ve alçak kesimlerdeki sayımlar neticesinde Tarım ve Orman Bakanlığının rekolte açıklamasını gerçekleştireceğini kaydetti.