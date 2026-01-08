Samsun'da Fırtına Çatılara ve Trafolara Zarar Verdı - Son Dakika
Samsun'da Fırtına Çatılara ve Trafolara Zarar Verdı

08.01.2026 23:09
Samsun Atakum'da fırtına nedeniyle çatılar uçtu, trafolardan kıvılcımlar yükseldi, tedbir alındı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle çatılar uçtu, trafolardan kıvılcımlar yükseldi. Yaşanan tehlikeli anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Samsun Valiliği olası risklere karşı motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışını ikinci bir duyuruya kadar kısıtladı.

Kent genelinde etkisini artıran fırtına, özellikle Atakum ilçesinde ciddi olumsuzluklara yol açtı. Fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları yerinden sökülerek savrulurken, elektrik trafolarında tehlikeli anlar yaşandı. Trafolardan çıkan kıvılcımlar çevrede paniğe neden olurken, park halinde bulunan motosikletler rüzgarın etkisiyle devrildi. Yaşanan tehlikeli anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde fırtınanın şiddetiyle bir binanın çatısının uçtuğu, trafolarda kıvılcımların çıktığı ve motosikletlerin devrildiği görüldü.

Olumsuz hava koşullarının ardından Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle, bu saat itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve motokuryelerin trafiğe çıkışı tedbir amaçlı olarak ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmıştır. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Acil durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildiriniz" ifadelerine yer verildi.

Haber: Gökhan İÇKİLLİ/ Samsun

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, Fırtına, Fırtına, Samsun, Güncel, Son Dakika

23:56
22:58
22:55
21:36
21:15
20:29
