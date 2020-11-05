Samsun'da "Geleceğe Kulaç Atıyoruz Projesi" ile 64 bin öğrenciye yüzme dersi verildi - Son Dakika

Samsun'da "Geleceğe Kulaç Atıyoruz Projesi" ile 64 bin öğrenciye yüzme dersi verildi

05.11.2020 17:09
Samsun'da

Samsun'da sürdürülen "Geleceğe Kulaç Atıyoruz Projesi" kapsamında 64 bin öğrenciye yüzme eğitimi verildi.

Samsun'da sürdürülen "Geleceğe Kulaç Atıyoruz Projesi" kapsamında 64 bin öğrenciye yüzme eğitimi verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ortaklığıyla yürütülen projeyle, yüzme eğitimi alan 2 ve 3. sınıf öğrencileri ile velilerine havuz hijyeni, obezite, sağlıklı yaşam, sporun sağlığa katkıları ve beslenme konularında da bilgi verildiği belirtildi.

Öğrencilerin ihtiyaç duyduğu gözlük, bone ve mayoların ücretsiz verildiği projenin yurt genelinde örnek alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"64 bin öğrencinin yüzde 96'sı yüzmeyi öğrendi. Öğrencilerden yüzde 51'inin ise yüzme faaliyetine halen devam ettiği tespit edildi. Yapılan anketlerde öğrencilerin yüzde 97'sinin mutlu olduğu saptandı. Sınıf öğretmenlerimize uygulanan ankette projeye katılan ve dikkat eksikliği olan öğrencilerin yüzde 71'ine olumlu etkisi olduğu tespit edildi. Spor faaliyetleri lisanslı öğrenci sayısında ise yüzde 26 artış saptandı."

Proje sonrasında 680 öğrencinin yüzmeye yeteneği olduğunun keşfedildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yetenekli öğrencilerin yüzde 20'si Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kulüplere, yüzde 80'i ise hafta sonu kurslarına yönlendirilmiştir. Ayrıca 64 yetenekli öğrenci beden eğitimi öğretmenleri tarafından özel olarak çalıştırılmaktadır. Devamsızlık yapan bazı öğrencilerin projeye katıldıktan sonra okula devam oranlarının arttığı da görülmüştür. 2020-2021 eğitim öğretim yılında da 10 bin öğrenciye daha yüzme eğitimi verilmesi planlanmaktadır. Projemizin ilk yılında iki öğrencimizin yüzme yarışmalarında dereceler alması ve otizmli bir bireyin yüzme alanındaki yeteneğinin tespit edilmesi, projenin önemini daha da ortaya çıkarmıştır."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Valisi Zülkif Dağlı da projenin öğrencilerin sporla tanışması açısından önemine değinerek, "Yıl boyunca aktif olarak spor yapmaları, spora karşı olumlu tutum geliştirmeleri açısından önemli bir proje. Projeyle ayrıca öğrencilerimizin sorumluluk duygusu, planlı çalışma ve doğru karar verebilme yetilerinin gelişmesi, yetenekleri ölçüsünde spor yapabilmeleri, kötü alışkanlıklardan korunabilmeleri, sağlıklı bir beden ve ruh haline sahip olabilmeleri ile olumlu kişilik özellikleri gösterebilmeleri hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Yüzme, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da 'Geleceğe Kulaç Atıyoruz Projesi' ile 64 bin öğrenciye yüzme dersi verildi - Son Dakika


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