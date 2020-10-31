Samsun'da, hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan kişi tutuklandı - Son Dakika

Bunun üzerine Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından Ü.İ, Kamalı Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay