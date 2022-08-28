Halı silkelerken balkondan düştü - Son Dakika
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Halı silkelerken balkondan düştü

28.08.2022 18:04
Halı silkelerken balkondan düştü

Samsun'da halı silkelerken evlerinin birinci katındaki balkondan düşen genç kadın ağır yaralandı.

Samsun'da halı silkelerken evlerinin birinci katındaki balkondan düşen genç kadın ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çaralarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Aeshah M.H.H. (26) evlerinde eşi ile birlikte boya yaparken bir ara balkona çıkıp halıyı silkelemek istedi. Halı silkelerken birinci kattaki balkondan yere düşen genç kadın yaralanarak ölümden döndü. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aeshah M.H.H. tedavi altına alındı. Genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Halı silkelerken balkondan düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Halı silkelerken balkondan düştü - Son Dakika
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