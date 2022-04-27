Samsun'da heyelan nedeniyle iki katlı bina zarar gördü - Son Dakika
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Samsun'da heyelan nedeniyle iki katlı bina zarar gördü

27.04.2022 12:22
Samsun'da heyelan nedeniyle iki katlı bina zarar gördü

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, toprak kayması ve yamaçtan kopan kaya parçaları, iki katlı binaya zarar verdi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, toprak kayması ve yamaçtan kopan kaya parçaları, iki katlı binaya zarar verdi.

Kirazlık Mahallesi'ndeki Bayraktepe Tabiat Parkı mevkisinde toprak kayması sebebiyle kaya parçaları, Samsun- Ordu kara yolu kenarına kadar geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları, iki katlı binaya hasar verdi.

Tekkeköy Belediyesi, bölgede güvenlik önlemi aldı. Heyelan alanı dron ile havadan da görüntülendi.

Toprak kayması nedeniyle zarar gören binanın güvenlik görevlisi Ahmet Büyük, AA muhabirine, gece yarısı toprak kayması oluştuğunu belirterek, "Sanki kıyamet kopar gibiydi. Bir anda kayalar binaya doğru gelmeye başlayınca kendimi dışarı zor attım. Korkudan geceyi araçta sabahlayarak geçirdim." dedi.

Samsun'da heyelan nedeniyle iki katlı bina zarar gördü
Samsun'da heyelan nedeniyle iki katlı bina zarar gördü
Samsun'da heyelan nedeniyle iki katlı bina zarar gördü

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Toprak Kayması, Tekkeköy, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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