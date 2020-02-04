Samsun'da huzur operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da huzur operasyonu - Son Dakika

Samsun'da huzur operasyonu

6 saat önce

SAMSUN (İHA) – Samsun'da yapılan "Türkiye Huzur Güven Uygulaması"nda 39 aranan şahıs yakalandı, 13 araç trafikten men edildi, 93 araca 69 bin TL ceza kesildi, 1 kayıp çocuk bulundu ve FETÖ/PDY üyesi yakalandı.

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SAMSUN (İHA) – Samsun'da yapılan "Türkiye Huzur Güven Uygulaması"nda 39 aranan şahıs yakalandı, 13 araç trafikten men edildi, 93 araca 69 bin TL ceza kesildi, 1 kayıp çocuk bulundu ve FETÖ/PDY üyesi yakalandı.


Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca Türkiye Huzur Güven Uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama, okul servis araçları, tüm ilkokul-ortaokul-lise-üniversite ve öğrenci yurtlarının çevreleri ile yakınlarındaki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve mamullerinin satışı yapılan yerler, içkili yerler, ganyan bayileri, kahvehaneler, internet kafe ve oyun salonları, okulla ilişkisi olmadığı halde okul çevresinde bulunan şüpheli şahıslar, aranan şahıslar, uyuşturucu kullanan ve satan kişiler, çocuklara sigara satışı yapan iş yeri ve şahıslar ile yasa dışı faaliyetlerde bulunan iş yerlerinin tespit edilmesi, suç işleyen kişilerin yakalanması, dilenciliğin engellenmesi, çocukların ve gençlerin suç ve suçlulardan korunmasına yönelik olarak icra edildi.


İl Emniyet Müdürlüğünce 115 ekip ve 411 personel, İl Jandarma Komutanlığınca ise 327 personelin katıldığı uygulamada; 6 bin 594 şahıs sorgulandı. 39 aranan şahıs yakalanıp, 11 şahsa idari yönden işlem yapıldı. 7 şahsa yoklama kaçağı olduğundan tebligat yapıldı. Bin 640 araçta yapılan arama ve sorgulamalarda 13 araç trafikten men edildi. 93 araca toplam 69 bin 846 TL cezai işlem uygulandı.


Yapılan uygulamada 234 okul çevresi, 300 iş yeri ve 76 metruk binada kontrol ve denetim yapıldı. Yapılan kimlik sorgulamasında Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi'nde, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğünce kayıp şahıs olarak aranan 2004 doğumlu kayıp çocuk bulundu. Yine kimlik sorgulamasında FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan şahıs da yakalandı. - SAMSUN

Türkiye, Samsun, Huzur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:14 Kaynak: İHA
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