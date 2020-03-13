Samsun'da, huzurevinde 'koronavirüs' önlemi - Son Dakika
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Samsun'da, huzurevinde 'koronavirüs' önlemi

6 saat önce

SAMSUN Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapılırken, giriş ve çıkışlar ile ziyaretlere sınırlama getirildi.

Samsun'da, huzurevinde 'koronavirüs' önlemi, System.String[]

SAMSUN Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapılırken, giriş ve çıkışlar ile ziyaretlere sınırlama getirildi.

Atakum ilçesinde bulunan, 60 kişi kapasiteli Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde koronavirüse karşı önlemler alındı. Rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra özel antibakteriyel solüsyonlarla dezenfekte çalışması gerçekleştirildi. Huzurevi sakinleri de virüse karşı bilgilendirildi. Önlemler kapsamında huzurevi sakinlerinin giriş ve çıkışları ile ziyaretlerine kısıtlama getirildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Yıldız, "Ciddi bir planlama yaparak dezenfeksiyon işlemlerini başlattık. Özellikle yaşlı sakinlerimizin savunma mekanizmalarının daha zayıf olma ihtimaline karşı belli periyotlarda burada dezenfeksiyon işlemini gerçekleştiriyoruz. Yine ziyaretlerle ilgili bir kısıtlama getirdik. Temizlik hassasiyetimizi en üst seviyeye çıkardık. Ne buradaki yaşlılarımızı çok dışarı ile temas ettireceğiz ne de dışarıdan ziyaretçileri bu aşamada kabul edeceğiz" dedi.


Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:47 Kaynak: DHA
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